Pedro Loli tiene enamorada, pero le dice a bailarina de El Gran Show para "escabullirse por ahí" [VIDEO]

El cantante de la agrupación Gran Orquesta Internacional, Pedro Loli, sigue en el ojo de la tormenta. El programa Cuéntamelo Todo difundió audios y conversaciones de Facebook que demostrarían que cumbiambero no se habría portado bien con su enamorada, Fiorella Méndez.



La bailarina Gabriella Ramírez, quien actualmente labora en el reality de baile Gran Show, fue invitada por el programa Cuéntamelo Todo. Pedro Loli le habría enviado mensajes y audios coquetos a esta señorita de tan sólo 18 años.



En las conversaciones de Facebook se lee que Gabriella Ramírez le pide a Pedro Loli que no la plante, el cantante le dice que al fin conocerá a su suegra, refiriéndose a la mamá de la bailarina. Esta no sería la única evidencia del coqueteo, en el reportaje también se escuchan curiosos audios.



Pedro Loli habría enviado mensajes

En los mencionados audios, que son llamadas grabadas, Pedro Loli le pide a Gabriella Ramírez que le pase su número otra vez. El cantante le dice para escabullirse por ahí. "Ahí nos escabullimos y pum pum, nos escapamos para que no digan nada, ya dije que voy con invitados", se le escucha decir al cumbiambero.



Al respecto, Gabriella Ramírez afirma que no salió con Pedro Loli y que no lo haría porque sabe que él tiene enamorada. "Mi reputación de mujer está quedando mal, tengo una familia de por medio", cuenta la bailarina.



La pareja de Pedro Loli no quiso hablar al respecto, pero dejo en claro que toda esa situación debía aclararla el mismo cantante. "Él es el famoso, no yo, la persona menos indicada para opinar de esto soy yo", cuenta Fiorella Méndez.