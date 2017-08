Pedro Suárez Vértiz compartió versión en italiano de ‘Mi auto era una rana’ [VIDEO]

Pedro Suárez Vértiz sorprendió esta semana a sus seguidores de Facebook al compartir un curioso fragmento de un programa de televisión italiano. En este video se ve a varias figuras de ese país haciendo una coreografía al ritmo de 'Mi auto era una rana'.

Como casi todos los peruanos puede recordar, este es uno de los temas emblemáticos de Pedro Suárez Vértiz como solista y no deja de sonar en las radios y discotecas de nuestro país. Pero la gran mayoría no se imaginaba que su fama trascendiera tan lejos. Al menos eso queda demostrado por este video de Facebook que recoge una gala televisiva italiana en 2009.

Pedro Suárez Vértiz no dudó en destacar el buen arreglo musical de la adaptación hecha por figuras de la televisión del país europeo, aunque no dejó de hacer un pedido a sus seguidores sobre esta versión de 'Mi auto era una rana'.



"Ahora sí, en versión directa 'Mi auto era una rana', canción compuesta por mí pero cantada en italiano en el 2009 por las estrellas de la televisión italiana. Buen arreglo musical y si alguien entiende la letra, que me la cuente por favor. Disfrútenla", señaló Pedro Suárez Vértiz.