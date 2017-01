Pedro Suárez Vértiz: "Siempre aquí en mi piel", lo nuevo del cantante peruano [VIDEO]

La nueva producción de Pedro Suárez Vértiz lleva el título de "Siempre aquí en mi piel" y sorprendió a todos sus seguidores de Facebook con su inédito tema musical.



Pedro Suárez Vértiz espero a que terminen las celebraciones de Navidad y Año Nuevo para poder hacer el anuncio de su nuevo tema musical. Con el estreno del nuevo tema. La banda de "Pedrito" saldrá de gira para llevar su música por todo el Perú.



La noticia se dio a conocer en la página de Facebook de Pedro Suárez Vértiz y también contó que la banda llevará su nombre y son lo que le pondrán voz al tema "Siempre aquí en mi piel".



El nuevo tema de Pedro Suárez Vértiz cuenta con más de 250 mil reproducciones en Facebook. Todos los fanáticos de Pedro están más que felices con el anuncio.



"Hola chicos, despues de la euforia de la fiesta de año nuevo, unos en casa, otros en discotecas, de campamento, etc vuelve la calma y todos volvemos a lo nuestro. Esto me trae a la memoria que mas de una vez pasé año nuevo en un avión y lo disfruté. Aprendí que la felicidad está en uno mismo. Bueno, al grano; quiero presentarles oficialmente el intro de mi nueva cancion compuesta para Pedro Suárez-Vértiz®La Banda. De hecho ellos me ayudan con la voz. Ha quedado bien y tiene mi sonido. Espero sus comentarios y estén atentos para cuando lance la canción completa. "Siempre aquí en mi piel" muy pronto!", escribió Pedro Suáres Vértiz en Facebook.