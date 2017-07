Peluchín: Su primera aparición a los 17 años en programa de Magaly ¿Gordito y pelado? [VIDEO y FOTOS]

Rodrigo González, Peluchín, lleva casi ocho años conduciendo el programa "Amor, amor, amor". El conductor empezó sus primeros pininos en televisión a los 17 años, cuando apareció por primera vez en el programa de Magaly Medina.



Un video de YouTube nos recuerda cuál era el aspecto de Peluchín en esa época. Rodrigo González usaba el cabello super chiquito y tenía varios kilos de más. "Yo iba como representante del hotel, no era el modelo de Magaly si pesaba como 50 mil kilos", dice Rodrigo González sobre esta experiencia.



Peluchín cuenta que ahí empezó su relación amical con Magaly Medina. Desde esa época, Rodrigo González no paró hasta conseguir su programa propio en Latina, el que hoy todos conocen como "Amor, amor, amor".



Rodrigo González tuvo varias co compañeras en la conducción del programa "Amor, amor, amor" hasta que llegó Gigi Mitre. Ambos conforman la dupla más exitosa de programas de Espectáculos.

