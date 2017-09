Peluchín explota contra Andrea Fonseca y le pide explicaciones sobre su foto golpeada [VIDEO y FOTOS]

Peluchín entrevistó a la bailarina de la agrupación Clavito y su Chela, Andrea Fonseca. El conductor perdió los papeles en varios momentos de la entrevista debido a las respuestas de la actual pareja del cantante Robert Muñoz.



Andrea Fonseca le envíaba mensajes a su ex pareja acusando a Robert Muñoz de agredirla. Incluso, le envió fotos donde ella aparecía arañada y golpeada. Tras que el joven denunciará el hecho, la bailarina desmintió todo.



Esto enerva a Peluchín que no entiende por qué la joven envió estos mensajes. "No tiene sentido, si tú tienes un ex al cual quieres perder de vista ¿Qué haces mandando le un mensaje diciéndole que la persona que amas te pega? ¿Qué quieres lograr con eso?", le preguntó el conductor a la bailarina.

Peluchín arremete contra Andrea Fonseca

Andrea Fonseca se mostró bastante nerviosa, la bailarina estaba acompañada del cantante Robert Muñoz. La joven indicó que envió los mensajes porque su ex le decía que se quería matar. "Lo único que yo quería hacer era hablar cosas malas de Robert para que él se sienta bien", explicó la bailarina.



Peluchín continuaba sin entender y se enervaba más. "¿Con qué criterio tú piensas que una persona que amenaza con quitarse la vida va a volver a amarla si le dices que tu novio te pega?", cuestionó el conductor a Andrea Fonseca.



Peluchín volvió a arremete contra la bailarina. "¿Por qué metes a una persona inocente que es tu novio, que te quiere, que nunca te agredió para hacerle una broma a tu ex. No tiene sentido", le dijo el conductor a la bailarina.