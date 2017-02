Peluchín confiesa que ama a Mario Hart y hace esto para demostrarlo [VIDEO y FOTO]

Aunque no lo creas. Rodrigo González decidió hacer público sus verdaderos sentimientos hacia Mario Hart y en pleno programa en vivo dijo estar muy enamorado del guerrero.

"Yo estoy enamorado de él en secreto solo que no quiero aceptarlo (...) Mario, así que a partir de ahora te voy a dedicar media hora diaria no solo de mis pensamientos (...) hago todo pensando en esa cara preciosa que tienes, en esos músculos bien puestos que las jeringas te han dado, en esa actitud de pandillero que tienes, que la verdad me seduce hasta el último de mis huesos, de esa voz melodiosa que hace que mis oídos y pensamientos, mis extremidades, mi corazón se estremezcan", dijo Rodrigo González.

Incluso en el programa. Peluchín anunció lo que quería hacer después de que termine su programa para 'profesar' su amor por Mario Hart. "En un ratito te cuelgo en mis redes sociales lo que verdaderamente me hubiese gustado hacer contigo"

Y cumplió. Rodrigo González compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Mario Hart y puso como leyenda: "Te amo en secreto"

La fotografía es un montaje de una imagen de Mario Hart y Alejandra Baigorria. En lugar del rostro del guerrero aparece la cara de Rodrigo González, mientras que en lugar de la rubia aparece el rostro del saliente de Korina Rivadeneira.

De esta manera, Peluchín responde al mensaje que le dedicó Mario Hart en sus redes sociales por mencionarlo en el programa el día jueves 16.

Mario Hart y Peluchín Mario Hart y Peluchín

