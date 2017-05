El popular conductor de 'Amor, amor, amor', Rodrigo González 'Peluchín' criticó duramente a Natalie Vértiz por su físico. El compañero de Gigi Mitre incluso la comparó con el extraterrestre 'E.T.' por este motivo.

La conductora de 'Amor, amor, amor' resaltó el porte de Natalie Vértiz y comentó que se quedó sorprendida cuando la vio en persona. Sin embargo, 'Peluchín' no compartió esa opinión.

“A mí me parece que está muy flaca. Cuando la veo al lado de un micrófono, yo me guío por quién mueve la boca. Me parece pura cabeza. En tele es un poco E.T”, dijo 'Peluchín'. sobre Natalie Vértiz.

'Peluchín' siempre se ha caracterizado por lanzar polémicos comentarios y esta vez no fue la excepción. Recordemos que por su 'afilada lengua', se ha ganado muchos enemigos en Chollywood, entre ellos, Mario Hart.