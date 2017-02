Peluchín le pide disculpas a Ivanna Yturbe por este grosero error de su producción [VIDEO]

Tras la patinada que hicieron en vivo al presentar un reportaje en el que publicaban una foto falsa de Ivana Yturbe, Rodrigo González 'Peluchín' pidió disculpas públicas a la modelo por el error que cometieron en 'Amor, amor, amor'.

Resulta que en el programa anterior de 'Amor, amor, amor', se emitió un reportaje en el que se mencionó que Ivana Yturbe había publicado una fotografía dando a entender que se encontraba soltera.

Sin embargo, Ivana Yturbe utilizó sus redes sociales para desmentir dicha información. "Esto debe ser una broma, esa no soy y. Me encanta ver su programa pero la de esa fotito no soy yo", escribió la modelo.



ESTO FUE LO QUE PASÓ EL DÍA ANTERIOR

Ante lo sucedido, Rodrigo González tuvo que pedirle disculpas a la reina de belleza por el error. Asimismo el polémico animador mencionó que se han tomado las medidas necesarias.

"Tenemos que pedirle disculpas a Ivana Yturbe y Mario Irivarren por la información inexacta que ayer salió aquí sin ser corroborada", dijo Peluchín en pleno programa en vivo.

"La persona responsable ha sido separada del programa", dijo enfáticamente el conductor 'Amor, amor, amor' antes de pasar a corte comercial.