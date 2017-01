Peluchín envía tremendo mensaje a los seguidores de 'Amor Amor Amor' ¿Volverá? [FOTOS]

Rodrigo González 'Peluchín' se encuentra en Europa en compañía de su pareja y algunos amigos disfrutando de unas merecidas vacaciones. El programa 'Amor Amor Amor' también está de descanso y es por eso que el set del programa no se ha tocado.

Como reemplazo temporal del programa conducido por Peluchín nació Amor de Verano. El espacio de espectáculos conducido por Tilsa Lozano, Ernesto Jiménez y Leslie Shaw se encuentra en el mismo horario de Amor Amor Amor llevando informes y ampays a todo el público.

Cuando se anunció el lanzamiento de Amor de Verano, muchos seguidores de Peluchín se preguntaron si Amor Amor Amor dejaría de emitirse y le pedían a Rodrigo González que regresara al Perú para que el programa siga al aire.

Por eso, Peluchín ha decidido enviar un contundente mensaje a todo su público y dejar en claro que él junto a Gigi Mitre regresará a las pantallas de la televisión en el mes de febrero.

"Un mensaje para todos mis seguidores que hablan de " reemplazos" o " mi programa" o si vamos o no a volver. Mi público son ustedes. El resto del público si así lo decide irán acogiendo o descartando a los demás "presentadores". Cuando la presentación está a nuestro cargo, es nuestro público. Si yo pido vacaciones no puedo exigirle al canal que ponga, convoque o saque a quien a mí me parezca. Eso ya es criterio de ellos." declaró Rodrigo González a través de sus redes sociales.

Además, Peluchín manifestó que estas vacaciones que se ha tomado junto a Gigi Mitre es después de 10 años de estar sentado frente a Amor Amor Amor y que necesita tiempo para también estar con su familia y amigos. Por otro lado, comentó que llegará renovado a la octava temporada del programa de Latina para continuar entreteniendo.

