'Peluchín' y Gigi sorprenden al hacer 'cherri' del concierto de Mario Hart ¡Aunque no lo creas! [VIDEO]

Lo que nunca jamás imaginamos ver en televisión, sucedió. Este viernes, Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre le hicieron publicidad al concierto que tendrá como una de sus principales atracciones al piloto Mario Hart, su archienemigo.

Recordemos que 'Peluchín' y Gigi le declararon la guerra a Mario Hart e incluso mencionaron que no volverían a hablar de él en 'Amor amor amor'. ¿Qué pasó?

Todo esto pare que quedó en el olvido pues, Gigi Mitre y 'Peluchín' leyeron la publicidad y le hicieron tremendo cherri en vivo al evento en el que se presentará Mario Hart. Así como lo lees.

"Tengo algo importantísimo que decirles. No se pueden perder el Lima Musica Fest con J Balvin, Ozuna, Zion y Lennox, Yandel, Leslie Shaw y Mario Hart", dijo Gigi Mitre para sorpresa de los televidentes.

"No se pueden perder el Lima Music Fest, no es solo un concierto es una gran fiesta", agregó 'Peluchín' mientras trataba de mantener la calma y no ponerse 'nervioso'.

De esta forma 'Peluchín' y Gigi Mitre realizaron lo que jamás hubiéramos imaginado: hacerle promoción a uno de los eventos de la persona que más criticaron en lo que va del año.