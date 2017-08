Peluchín y Gigi Mitre denuncian penalmente a Lourdes Sacín [VIDEO y FOTO]

Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre decidieron entablar una demanda penal contra Lourdes Sacín. La ex reportera de Latina los denunció por difamación hace unos meses y, a través de redes sociales se difundió la resolución en donde se informaba sobre la fecha de lectura de la sentencia.

"Para los efectos de verificarse la diligencia de la lectura de la sentencia, notificándose a los querellados Rodrigo González y Giselle Mitre para su concurrencia obligatoria al local del juzgado", se lee en la resolución filtrada.

Ante esto, Rodrigo González y Gigi Mitre decidieron responder con una demanda penal contra Lourdes Sacín y todos aquellos que tengan la responsabilidad de filtrar el documento cuando ni siquiera los acusados habían sido notificados. A través de sus redes sociales, Peluchín comparte la decisión que tomó junto a su compañera de Amor Amor Amor.

"Hemos procedido a denunciar penalmente a Lourdes Sacín y los que resulten responsables por la comisión del delito de corrupción de funcionarios y otros por haber publicado en sus redes sociales una resolución que habría sido obtenida de manera irregular. Al momento de la publicación la resolución no había sido notificada a las partes ni había sido leída o fotografiada por sus abogados, de lo cual se puede inferir que esta resolución fue obtenida de manera ilícita", escribió en su cuenta Faccebook Peluchín.

Eso no es todo. Rodrigo González también informa que sus abogados iniciarán acciones legales contra el juez a cargo del proceso. Esta medida se tomó porque no solo le leerán la sentencia sino para apercibimiento de que, en caso no se presente, lo lleven de grado o fuerza.

"Asimismo, nuestros abogados han iniciado diversas acciones legales contra el juez a cargo del proceso debido a que en la resolución donde se me cita para la diligencia de lectura de sentencia se me cita para apercibimiento de que en caso no acuda me llevaran de grado fuerza, lo cual está prohibido de acuerdo a ley. Todos estos hechos muestras que este proceso esta lleno de irregularidades que han sido denunciadas y que deberán ser investigadas por las autoridades pertinentes", declaró Peluchín en Facebook.



"Yo demando por decirme 'tarada', por decirme 'arrastrada', 'alfombra', 'felpudo', que no me reproduzca -ahí se metieron con mi hijo-, que por favor me lance del puente Villena con una serpentina en el cuello. Por todas esas cosas, al final mi apellido terminó siendo un insulto", dijo Lourdes Sacín en una entrevista a Capital, recordando por qué interpuso demanda contra Peluchín y Gigi Mitre.

Peluchín y Lourdes Sacín se enfrascaron en más de una ocasión en fuertes enfrentamientos en cámaras y en redes sociales. Ambos han tenido graves calificativos. Sin embargo, la situación da un giro inesperado con la decisión de Rodrigo González y Gigi Mitre.

