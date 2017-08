Las cosas se ponen complicadas. Después que Rodrigo González 'Peluchín' informara a sus seguidores en Facebook que, junto a Gigi Mitre, interpuso una demanda penal contra Lourdes Sacín, la exreportera de Latina decidió responder.

A través de su cuenta Facebook, Lourdes Sacín tomó con tranquilidad la publicación de Peluchín, en donde adjuntaba el documento en donde se lee todo el sustento de la denuncia penal. Recordemos que hace varios meses, La ex pareja de Andy V denunció por difamación a Gigi Mitre y Rodrigo González y, hace unos días, a través de redes sociales se difundió la resolución en donde se informaba sobre la fecha de lectura de la sentencia.

Por esta razón, Peluchín y Gigi Mitre decidieron responder con una demanda penal contra Lourdes Sacín y todos aquellos que tengan la responsabilidad de filtrar el documento cuando ni siquiera ellos habían sido notificados. A través de Facebook, Rodrigo González comparte la decisión que tomó junto a su compañera de Amor Amor Amor.

"Hemos procedido a denunciar penalmente a Lourdes Sacín y los que resulten responsables por la comisión del delito de corrupción de funcionarios y otros por haber publicado en sus redes sociales una resolución que habría sido obtenida de manera irregular. Al momento de la publicación la resolución no había sido notificada a las partes ni había sido leída o fotografiada por sus abogados, de lo cual se puede inferir que esta resolución fue obtenida de manera ilícita", escribió Peluchín en Facebook.

Sin embargo, esta denuncia penal parece no haber asustado a Lourdes Sacín. La periodista se muestra tranquila ante esta acción legal en su contra por parte de Peluchín y Gigi Mitre. Incluso, con mucha ironía, decide bromear con la situación.

"Cuando uno tiene la tranquilidad de hacer las cosas bien y con transparencia todo sabe mejor! Hoy es día de relax en casita viendo el Chavo del 8 y de ahí un poco de Netflix", escribió Lourdes Sacín en su cuenta Facebook.

Hace unos cinco meses, Lourdes Sacín dio una entrevista a Capital en donde explicó por qué razón demandó a Peluchín y Gigi Mitre. La periodista comentó que en ninguna parte de la demanda se lee 'incondicional' tal y como señalaban los conductores.

"Yo demando por decirme 'tarada', por decirme 'arrastrada', 'alfombra', 'felpudo', que no me reproduzca -ahí se metieron con mi hijo-, que por favor me lance del puente Villena con una serpentina en el cuello. Por todas esas cosas, al final mi apellido terminó siendo un insulto", dijo Lourdes Sacín en una entrevista a Capital, recordando por qué interpuso demanda contra Peluchín y Gigi Mitre.