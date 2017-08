Peluchín y Gigi Mitre intentan traducir a expertos de la NASA y nos enseñan nuevas palabras xD [VIDEO]

Los conductores del programa "Amor, amor, amor", Peluchín y Gigi Mitre, se emocionaron con el eclipse solar total que se produjo luego de 99 años. Ellos intentaron traducir lo que informaba la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA.



Rodrigo González fue quien le pidió a Gigi Mitre que tradujera las las palabras de los miembros de la NASA. "Listen", le pidió Peluchín a su compañera. Ambos ponían cara de asombro con cada una de las frases dichas por los expertos.



Peluchín indicó que los miembros de la NASA pedían que no hay que mirar el eclipse de cerca. "Esto es lo más cercano que se puede ver", tradujo Gigi Mitre a uno de los expertos de la institución astronómica.



Peluchín y Gigi Mitre se hicieron bromas sobre su manejo del inglés y decidieron trasmitir parte del eclipse debido a que es un hecho único. Ambos se mostraron maravillados con este fenómeno.

Gigi Mitre y Peluchín traducen a miembros de la NASA.

El fenómeno ha sido bautizado como "el gran eclipse americano". El hecho provoca todo tipo de celebraciones, incluyendo bodas programadas para coincidir con el gran momento y una presentación en directo del hit musical de los 80 "Total Eclipse of the Heart" por la propia cantante, la británica Bonnie Tyler.



Expediciones en canoa, fiestas en terrazas y juegos de béisbol están también agendados para marcar el fenómeno, en medio de una eclipsemanía desatada que también viene acompañada con un aumento en la venta de falsos anteojos para mirar el Sol.

Tanta expectativa entusiasma al mundo científico, que podría ganar puntos frente a los escépticos en un país donde temas como el cambio climático generan profundas divisiones políticas.



"Mucha gente hoy en día niega la ciencia, así que ésta es una oportunidad para mostrar que realmente conocemos el sistema solar", dice el el astrónomo James Webb.



En Perú se podrá ver desde Loreto. "Un eclipse es un fenómeno no tan espectacular que aunque haya un 50% o 60% del sol cubierto, no oscurece el cielo. Esto solo sucede cuando se cubre al 100%. Ahí es cuando se puede apreciar la potencia real del Sol. Los territorios que están en la zona donde el eclipse será parcial - como el departamento de Loreto, en Perú- no podrán disfrutar del espectáclo a plenitud. Se calcula que los loretanos podrían ver al 5% el eclipse", explica el ingeniero Javier Ramírez, presidente de la Asociación Peruana de Astronomía (APA), al diario El Comercio.