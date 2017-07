Peluchín se burla de Gisela Valcárcel por 'arreglitos' en fotografía [FOTO]

Gisela Valcárcel nunca pensó que compartir una 'selfie' en sus redes sociales desencadenaría lo peor. La conductora de 'El Gran Show' se volvió el centro de bromas de Peluchín después de una publicación en su cuenta Instagram. ¿Qué pasó?

Gisela Valcárcel había compartido una fotografía de ella misma desde Europa con un mensaje inspirador "La Felicidad no depende de estar en un lugar distinto o compartir con alguien especial... ¡Eres feliz cuando sabes quién dirige todo!.. Gran domingo, que Dios los bendiga"

Sin embargo, varios seguidores en redes sociales criticaron a la conductora de El Gran Show por la forma cómo lucía frente a la cámara. Al parecer, Gisela Valcárcel habría usado un efecto para suavizar la fotografía que se tomó tan cerca.

Pero no todo quedó ahí. Quien decidió hacer más evidente la publicación de Gisela Valcárcel fue Rodrigo González. El conductor de Amor Amor Amor decidió hacer una encuesta con sus seguidores ironizando sobre los 'retoques' de la foto de la conductora.

"Encuesta de Domingo:

A) Gisela se maquilla con borrador.

B) Alguien le descargó la app FaceTune, pero no le enseñaron cómo usarla.

C) Creyó que como no se llegó a borrar los ojos nadie lo iba a notar", escribió en su cuenta Facebook Peluchín.

Rápidamente, la publicación de Peluchín ascendió a más de los mi likes en cuestión de minutos. Los seguidores del conductor se dividieron por la publicación: unos aplaudían la broma mientras que otros rechazaban que se burle así de Gisela Valcárcel.

