Melissa Klug: Sus hijas no saben quién es Maritza Garrido Lecca y Peluchín las destruye EN VIVO [VIDEO]

Tenso momento. En el programa "Amor, amor,amor" entrevistaron a las hijas de Melissa Klug a propósito de su incursión en YouTube . En medio de la conversación, el conductor del mencionado espacio televiso,Peluchín, les preguntó a las tres adolescentes si sabían quien es Maritza Garrido Lecca.Las jóvenes se mostraron sorprendidas con la interrogante.



La gente al rededor de las adolescentes les sopló la respuesta. Fue Samahara Lobaton Klug quien respondió que Maritza Garrido Leccaes una terrorista que liberaron hace unos días.Peluchín le preguntó a las adolescentes si sabían por qué estuvo presa.



Melissa, Gianella y Samahara no dejaban de sentirse incómodas con la pregunta. "Sólo se que es una terrorista que acaban de liberar, lo vi en las noticias", indicó Samahara Lobaton mientras sonreía.



Peluchín expresó con decepción: "Así está nuestro Perú, señores". Samahara Lobaton se excusó ante el conductor por no saber la respuesta. "Si te pones a pensar es un tema que no nos llegó a nosotras, es más bien de su época, ustedes los vivieron. En los colegios ya no tocan esos temas", indicó la adolescente de 16 años.



El conductor de Amor, amor, amor respondió a la afirmación de la adolescente con ironía. "En la época de la Independencia yo tampoco había nacido, pero no por eso no lo sé", explicó Peluchín. Al respecto, Gigi Mitre dijo que la responabilidad está en los colegios.



La co-conductora les preguntó a las chicas si en el colegio les habían enseñado sobre Sendero Luminoso. "Sí, lo de los terroristas sí, pero no es que nos hayan tocado a fondo ese tema", precisó Samahara Lobatón.



Peluchín volvió a arremeter contra las adolescentes y les hizo más preguntas sobre el tema. "Ninguna de las tres saben por qué estuvo presa, cuáles fueron los crímenes que cometió, cómplice de quién fue, a quién escondió, cuánta fue la condena que le dieron, a cuánto se la rebajaron", dijo el conductor de "Amor, amor, amor".



Gianella Marquina tomó la palabra y le pidió a Peluchín que les cuente. "Ya que nos metiste el tema, nos puedes contar si quieres para que nos informes", expresó la mayor de las hijas de Melisa Klug. Peluchín la mando a leer su cuenta personal de Facebook.



La hija mayor de Melissa Klug indicó que así como ellas no lo sabían, habían un montón de jóvenes que tampoco. "Sería bueno que también lo mencionen acá para que ellos también lo vean", dijo Gianella Marquina.



Peluchín terminó dándole clases de historia a las hijas de Melissa Klug. "Maritza Garrido Lecca es una terrorista que acaba de salir libre y que fue cómplice de Abimael Guzmán, el más sanguinario terrorista de todos los tiempos en nuestro país", expresó bastante mortificado el conductor.

