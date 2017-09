'Peluchín' y Jazmín Pinedo dan con palo a  Christian Domínguez  [VIDEO]

‘Christian Domínguez es peor que el huracán Irma, arrasa con todo’, comentó Rodrigo ‘Peluchín’ González al criticar al ‘wachimán’ por su actitud de no declarar a la prensa cuando lo buscan al terminar sus shows.



“Es un alucinado, se cree Justin Bieber. No quiere que vayamos a sus shows y piensa que tenemos la culpa de sus problemas con sus exparejas, cuando él arrasó con todo, es peor que el huracán ‘Irma’”, expresó ‘Peluchín’.



Por su parte, Jazmín Pinedo calificó que la agresión a la prensa es ‘penosa y vergonzosa’.



“Estoy asqueada de ver esas imágenes donde agreden a una persona que cumple con su trabajo, pero esto no me sorprende de Christian Domínguez, quien ni siquiera puede solucionar sus temas personales”, refirió la ‘chinita’.



