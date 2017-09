Peluchín manda indirecta a conductora de espectáculos y todos creen que es para Jazmín Pinedo ¡FUERTE!

¿Una guerra civil está a punto de iniciarse en Latina? Peluchínutilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre una mujer relacionada al mundo del espectáculos y todos creen que se trata deJazmín Pinedo.



Peluchín escribió en su cuenta de Twitter: "Últimamente veo muchas ínfulas de urraca en quienes no llegan ni a aprendiz de cacatúa". Para los seguidores del conductor de "Amor, amor, amor" es una indirecta para Jazmín Pinedo.



Revisando la cuenta de Twitter de Peluchín se puede ver que el conductor le dio me gusta a un comentario que podría delatar para quien esta dirigida la indirecta. "Te podrán imitar pero jamas iguales Mi Rodri .♥ Toma Pulpina", es la frase que tiene el corazón de Rodrigo González en Twitter.



¿Pulpina? ¿Te podrán imitar? Si bien es cierto que no se revela la identidad de la aludida en la indirecta, todo haría pensar que se trata de la ex reportera de Peluchín, Katy Sheen. La joven es panelista en el programa de espectáculos, Cuéntamelo Todo.



Los seguidores de Peluchín inclinan la balanza hacia Jazmín Pinedo. Cabe destacar que Rodrigo González no teme pelearse con figuras de su canal, recordemos lo que paso con Tomate Barraza y también con Karen Schwarz.

Últimamente veo muchas ínfulas de urraca en quienes no llegan ni a aprendiz de cacatúa ... 🤔🤣 — Rodrigo González (@rodgonzalezl) 15 de septiembre de 2017

Agarra esa flor china — Enrique SP (@chino_1966) 15 de septiembre de 2017

😁😂😂 te podrán imitar pero jamas iguales Mi Rodri .♥ Toma Pulpina .!! — Chinita_Za (@DaChini00) 15 de septiembre de 2017

UN MILLÓN DE GRACIAS POR ESTO💥 Todo mi cariño, infinito, para ti. Una publicación compartida de Rodrigo González. (@rodgonzalezl) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 5:22 PDT