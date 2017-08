Peluchín: Mira cómo le cambia el rostro cuando le hablan de Katy Sheen [VIDEO y FOTOS]

El conductor de "Amor, amor, amor", Peluchín, entrevistó a Chris Soifer. Durante el intercambio de palabras, la hermana de la chica reality Michelle Soifer no dudo en mencionar a su archienemiga, la reportera Katy Sheen.



Chris Soifer indicó que no había extrañado a Peluchín debido a que una reportera de otro canal quería ser como él. Recordemos, durante un enfrentamiento entre la menor de las Soifer y Katy Sheen, la primera terminó diciendo que la segunda copiaba al conductor de "Amor, amor, amor".



"Rodrigo, Gigi, cómo están, Rodrigo yo no te he extrañado tanto porque por ahí hay una chica que quiere hacer tu papel", indicó la hermana de Michelle Soifer sobre Katy Sheen. El rostro de Peluchín se endureció y el conductor se mostró molesto y asombrado ante estas palabras.

​

"No voy a hablar sobre ese tema", indicó tajante Peluchín acerca del comentario de Chris Soifer. Al parecer, el comentario todo por sorpresa al conductor de "Amor, amor, amor", quien tiene poco interés en hablar de su anterior personal de trabajo.

Peluchín se mostró incómodo con comentario sobre Katy Sheen.