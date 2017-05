Peluchín le responde a Mario Hart y le dice de todo por mencionarlo en post a Jonathan Maicelo [VIDEO]

La guerra continúa. Luego que Mario Hart le respondiera a Jonathan Maicelo en un post de Facebook y mencionara a Peluchín, Rodrigo González no dudó en responderle de manera contundente y sostuvo que al piloto "no le llega agua al tanque (cerebro)"



"Qué mas se puede decir cuando hay gente que no se relee cuando va a colgar algo. Hay gente que no le llega agua al tanque", dijo inicialmente Peluchín tras leer el post de Mario Hart.



Peluchín indicó que no entiende por qué Mario Hart lo menciona en su bronca con Jonathan Maicelo y encima elimina la opción de comentarios en sus redes sociales.

Peluchín se burla de Mario Hart

"Yo no entiendo por qué lo meto al otro (Peluchín) y cuando él me responda voy a decir 'nos odia, nos envidia', voy a pedir ayuda, me voy a poner a retuitear todo lo que cuelguen mis amigos y cuando me doy cuenta que metí la pata, voy a borrar", siguió Peluchín.



"Es raro, cuando él cuelga algo en redes sociales, elimina la función de comentarios. Tú sabes que no van a estar contigo, porque la razón no está contigo y no eres tolerante a las críticas", agregó en conductor de 'Amor, amor, amor' sobre Mario Hart.



Por otro lado, Gigi Mitre le pidió a Mario Hart que sea más hombrecito y que no siga generando polémica. "No sigas, no ves que tú mismo estás ocasionando que todos sigan hablando. Pero sé más hombrecito y pon el nombre no?".

Peluchín se defiende de Mario Hart

Asimismo, Peluchín lo tildó de homofóbico al recordarle la vez que Mario Hart le dijo que no se podía casar porque era gay. "Como lo dije en un post en Facebook, tú superas a lo que cualquier imbecilómetro puediera existir", finalizó.