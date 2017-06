Peluchín lloró al cumplir deseo de niñito que murió de cáncer [VIDEO]

Peluchín no pudo evitar quebrarse este jueves en el set de 'Amor, amor, amor' cuando se encontró con la madre de un pequeño seguidor que falleció de cáncer hace cuatro años, pero que pidió como último deseo algo en lo que tenía que participar el conductor.

En el programa de hoy, Peluchín recibió a Ángela Alva, quien llegó para participar en el reality 'Planchando tu arruga' que realiza 'Amor, amor, amor'. La mujer contó que llegó para cumplir el deseo del pequeño que era darle las fotos que se tomó con él hace unos años cuando visitó el programa y luchaba contra la terrible enfermedad.

"Si yo he venido al casting es una manera de acercarme a ti porque hace 6 años estuve aquí con mi hijo, él padecía de cáncer y hace 4 años falleció, pero uno de sus últimos deseos era entregarte las fotos que él se tomó contigo", dijo la joven madre y Peluchín terminó tan emocionado que corrió a darle un abrazo derramando lágrimas por el niño que lo admiraba.

Peluchín aparece en la foto con el niño y con su compañera del programa de ese entonces, Sofía Franco. Llorando, el conductor dijo: "Muchas gracias de verdad. No me esperaba eso. No sé como manejarlo, pero yo debo agradecerte a ti, gracias por este momento que nunca en mi vida me voy a olvidar. Tu hijo siempre está contigo, te lo digo yo que no tengo a mi papá".