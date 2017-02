Mario Hart se burla de Peluchín en redes sociales y conductor reacciona así [FOTOS]

¡La tregua terminó! Rodrigo González 'Peluchín' regresó a la conducción de Amor Amor Amor junto a Gigi Mitre y cargó su artillería en contra de uno de sus enemigos de toda la vida: Mario Hart.

¿Qué pasó? En el programa del día 16 de febrero, Amor Amor Amor presentó una nota sobre un evento en donde Mario Hart estuvo a cargo de la animación con su show y también apareció su 'saliente' Korina Rivadeneira.

Sin embargo, llamó la atención que una nuevo informe como Mario Hart de protagonista salga en el programa Amor Amor Amor. Rodrigo González había dicho a fines del 2016 que no quería que se le haga una cobertura al guerrero porque no valía la pena.

Eso también llamó la atención del mismo Mario Hart quien se refirió del tema en sus redes sociales y declaró que Peluchín está desesperado por el rating del programa.

"¿Show para el olvido? El problema no es que cubran mis eventos, el problema es que mal informen como están acostumbrados y SIEMPRE lo hacen!! Me imagino que deben estar desesperados por los numeritos de inicio de año!! Entiendo la molestia de mi gente por estos informes mal intencionados pero háganme un favor y ya no me etiqueten en cosas de ese programita! No lo veo ni me interesa verlo, les recomiendo hagan lo mismo... ¡¡se vive mejor!!

#SiTePicaRascate", dijo Mario Hart.

Ante esto, Rodrigo González no dudó en responderle a Mario Hart a través de sus redes sociales y señaló que es 'soberbio y desubicado' y por eso cree que lo que hizo Amor Amor Amor fue cubrir su evento.

"No cubrir tus eventos no es igual a estar blindado de exponer lo que no quieres que nadie sepa. Tu soberbia y desubicación lo creyeron así. Pd: gracias por vernos siempre ", dijo Peluchín con tono sarcástico en Twitter.

