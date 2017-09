Peluchín y Gigi Mitre sufren confusión al mencionar los apellidos de las hijas de Melissa Klug [VIDEO]

¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Peluchín y Gigi Mitre empezaron su programa, "Amor, amor, amor", hablando sobre el error de las hijas deMelissa Klug. Al momento de mencionar sus nombres completos, los conductores sufrieron una confusión.



Las hijas de Melissa Klug son de padres distintos, esto habría provocado la confusión por parte de Peluchín y Gigi Mitre. El conductor indicó que son las hermanas Klug Lobaton, su compañera lo corrigió.



"No, no son Klug Lobaton, es que sólo son dos de él", explica Gigi Mitre. La compañera de Peluchín hizo un repaso por los apellidos de los padres de las adolescentes. "Marquina Klug y las otras son Lobaton Klug", dijo Gigi.



Peluchín dijo de manera irónica que las tres igual eran Klug, Gigi continúo y expresó que Klug no es el primer apellido de las adolescentes. "Los otros son Farfán Klug", dijo Gigi Mitre sobre los otros hijos de Melissa Klug.



Melissa Klug tiene cinco hijos. La mayor es Gianella Marquina Klug, fruto del romance que tuvo la empresaria con el organizador de eventos, Raúl Marquina. La segunda y la tercera son Samahara y Melissa Lobaton Klug, hijas del ex futbolista Abel Lobatón. Por último, están los más chiquitos, Adriano y Jeremmy Farfán Klug, hijos del atacante Jefferson Farfán.



Peluchín apellido melissa klug