Rodrigo González se burla de las hijas de Melissa Klug con tremendo 'memazo' [VIDEO y FOTOS]

Asu oe' que buen memaso. El conductor de "Amor, amor, amor" utilizó su Instagram para referirse por última vez al error que cometieron las hijas deMelissa Klug durante conferencia de prensa. Para decirle adiós al tema, Rodrigo González utilizó un "memazo".



En el meme se puede ver a Rodrigo González y a las hijas de Melissa Klug. En la imagen él les dice que sólo quería darles una bienvenida chill, en los rostros de las adolescentes se colocó stickers graciosos.



Rodrigo González hace referencia a la palabra chill porque la menor de las Klug, Melissa Lobaton Klug, indicó que Emilio Jaime, el chico reality e integrante de El Gran Show, le dio un "piquito chill". La imagen tiene 8.000 me gusta.



Peluchín destruye a las hijas de Melissa Klug

Los seguidores de Rodrigo González no han parado de comentarle que el meme que compartió es el mejor de todos. "Rodrigo, estoy es muy gracioso, cómo no van a saber quién es Maritza Garrido Lecca", se lee en los comentarios de la cuenta de Peluchín.



Las hijas de Melissa Klug dieron su primera conferencia de prensa y fueron entrevistadas por Peluchín. Durante la entrevista, el conductor les preguntó si sabían quien es Maritza Garrido Lecca, las jóvenes respondieron que no sabían.



Samahara Lobaton se excusó ante el conductor por no saber la respuesta. "Si te pones a pensar es un tema que no nos llegó a nosotras, es más bien de su época, ustedes los vivieron. En los colegios ya no tocan esos temas", indicó la adolescente de 16 años.

Las hijas de Melissa Klug respondieron a las críticas por no saber quien es Martiza Garrido Lecca.