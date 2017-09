Peluchín se burla de las lágrimas de Melissa Klug por sus hijas y le dice que habla estupideces [VIDEO]

Asu. Peluchín le dio con palo a Melissa Klug por presentarse y llorar en el programa El Reventonazo de La Chola Chabuca. Un adelanto del mencionado espacio televisivo muestra a la empresaria llorando, Rodrigo González no soportó más y se pronunció sobre el tema.



Todo sucedió durante un segmento del programa "Amor, amor, amor" donde aparecen fotos de figuras de la televisión junto a sus familiares. En una de estas imágenes se veía a Melissa Klug junto a su hija mayor Gianella Marquina Klug.



El conductor no soportó más las críticas que recibió de Melissa Klugpor preguntarle a sus hijas si sabían quien es Martiza Garrido Lecca. "Mejor no hay que hablar de ellas porque después se pone a llorar, a hacer el tour de las lágrimas por todos los canales de televisión de nuestro país", expresó Peluchín.



Peluchín indicó que no le había respondido hasta el momento a Melissa Klug porque piensa que las declaraciones de la empresaria en prensa dan pena. "Verte paseándote en los programas con un tema, victimizandote, teniendo palabras tan desafortundas", indicó el conductor.



Melissa Klug defiende a sus hijas

Peluchín destruye a las hijas de Melissa Klug

Peluchín precisó que le exasperó ver la promoción del Reventón de los sábados con La Chola Chabuca donde Melissa Klug llora. "Si verdaderamente dices que proteges a tus hijas, la única que se está encargando de seguir con el tema eres tú, buscas pantalla para agradecer a tu peluquería al final", expresó el conductor.



El conductor de "Amor, amor, amor" explicó que cuando le preguntó a las hijas de Melissa Klug por Martiza Garrido Lecca, él esperaba que alguna de las tres supiera quien es la terrorista."Si por eso yo soy un maltratador, le tengo cólera a las mujeres y la sarta de estupideces que estás hablando, la verdad es que das pena , me parece una respuesta patética, no propia de una adulta", dijo Peluchín.



Peluchín también dijo que las respuestas de Melissa Klug eran propias de una madre que se hacia cargo de las carencias educativas de sus hijas. " No les pregunté sobre la segunda guerra mundial, les pregunté sobre realidad nacional. Nunca me imaginé que ninguna de las tres mee iba a responder, yo iba a hacer mi remate invitando al público a seguirlas", indicó el conductor.

Peluchín da con palo a Melissa Klug