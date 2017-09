Rodrigo González, ‘Peluchín’, tuvo duros comentarios contra Melissa Klug, quien en una entrevista con la ‘Chola Chabuca’ lloró por sus hijas y dijo que son víctimas de ataques desde que el conductor de ‘Amor, amor, amor’ las ridiculizó al preguntarles por la terrorista Maritza Garrido Lecca.



“Sí, por eso yo soy un maltratador, le tengo cólera a las mujeres y toda la sarta de estupideces que estás hablando; la verdad es que das pena. Me parece una respuesta patética, no propia de una adulta. No les pregunté sobre la Segunda Guerra Mundial, les pregunté sobre realidad nacional. Nunca me imaginé que ninguna de las tres me iba a responder, iba a hacer mi remate invitando al público a seguirlas... Si verdaderamente dices que proteges a tus hijas, la única que se está encargando de seguir con el tema eres tú, buscas pantalla para agradecer a tu peluquería al final”, dijo el conductor.



Peluchín destruye a las hijas de Melissa Klug

Pero la ‘Blanca de Chucuito’ no se quedó callada y dejó un mensaje, al parecer dirigido a ‘Peluchín’.



“Si el AMOR es el poder universal para sanar, perdonar, ser feliz y unirnos en un mismo corazón... para qué entonces nos ensañamos en dañar, criticar, destruir y hasta maldecir a otro ser humano... Las enfermedades que están condenando el mundo se llaman odio y envidia... Hazte cargo de tu sentir, pensar y actuar y permite que el mundo se contagie de todo tu amor”, posteó la chalaca.

Melissa Klug en el Reventonazo sobre sus hijas

