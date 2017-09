Las cosas se ponen serias. Melissa Klug apareció en el programa 'El Reventonazo' llorando por el 'maltrato' del que fueron víctima sus tres hijas durante un enlace en vivo con Amor Amor Amor. Para la chalaca, que Rodrigo González les preguntara sobre Maritza Garrido Lecca en TV, solo fue para dejarlas mal y que eso originara ataques en redes sociales.

Melissa Klug lamentó haber confiado en el productor de Amor Amor Amor y en Peluchín para realizar un enlace en vivo con ellas hace unas semanas. Sin embargo, ninguna de las tres menores esperó que el conductor les preguntara por Maritza Garrido Lecca.

Esta situación hizo que muchos criticaran a las menores por ignorar un tema coyuntural. Recordemos que Martiza Garrido Lecca fue liberada tras estar 25 años en la cárcel y la cobertura de prensa se remontó a hechos de la época del terrorismo.

Peluchín destruye a las hijas de Melissa Klug

Por ese motivo, Melissa Klug condenó la 'intención' de Rodrigo González de intentar hacer quedar mal a sus hijas. La chalaca incluso señaló que él odiaba a las mujeres por ser homosexual y porque nunca podrá tener hijos.

Ahora, luego que Melissa Klug llorara en el programa 'El Reventonazo' por la situación, Peluchín decidió responder a quienes lo atacan por hacer quedar mal a sus hijas y causar las lágrimas de la chalaca.

A través de su cuenta Facebook, Peluchín declaró que él no maltrata a las mujeres sino que da su opinión desde su postura como conductor de TV. Por ese motivo, le manda una indirecta a Melissa Klug y le pide no 'victimizarse' usando su posición como mujer.

Melissa Klug en el Reventonazo sobre sus hijas

"Llamar a las cosas por su nombre no es “odiar” a nadie. El género no te exime de serlo ni a refugiarte en ese patético argumento para que no se opine de las cosas que no te gustan. Eso se llama victimización y le hace mucho daño al resto de mujeres que luchan día a día por la igualdad y respeto del género. Lleva una vida anónima y alejada del ojo publico y nadie opinará de ti. Así como lucras con tu vida haciendo tour de programas, a veces se pierde. Sobretodo cuando quedan evidenciados, pero esa, no es mi responsabilidad", escribió en su cuenta Facebook Peluchín.

"NO SOMOS PEPITA DE ORO"

En una entrevista, las tres chicas Klug decidieron responder a sus detractores por las críticas que han recibido tras la entrevista con Peluchín. Samahara Lobatón tomó la palabra en nombre de sus hermanas y manifestó que ellas son de una manera y no van a cambiar por el resto.

"No somos 'pepitas de oro' para gustarle a todo el mundo. No es que estemos a la defensiva pero es así. Nosotras somos de una manera y no vamos a cambiar para agradar al resto", afirmó Samahara Lobatón.

Hijas de Melissa Klug se defienden

