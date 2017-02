Peluchín anuncia el regreso de 'Amor, amor, amor' y amenaza a Chollywood con esto [VIDEO]

El siempre polémico Rodrigo González 'Peluchín' anunció a través de sus redes sociales el regreso de 'Amor, amor, amor'. Acompañado de su incondicional Gigi Mitre, el programa de espectáculos presentará muy pronto su octava temporada.

Como se sabe, 'Amor de Verano', bajo la conducción de Tilsa Lozano, Ernesto Jiménez y Leslie Shaw, ocupa el horario que dejó 'Amor, amor, amor' hace un mes.

Aunque 'Peluchín' no precisa la fecha exacta del regreso de 'Amor, amor, amor' aprovecha para lanzar una 'amenaza' a todas las figuras de Chollywood.

"Hola, te extraño. Son incontables las veces que leí tu Twitter, tu Facebook, tu Instagram, tu Snapchat, todas tus redes sociales te he stalkeado. La única verdad es que no podemos estar el uno sin el otro, no te preocupes, yo siempre estaré ahí para ti", se le escucha decir a 'Peluchín'.

Hace unos días, 'Peluchín' utilizó su Twitter para minimizó de la peor forma a su competencia, 'En Boca de Todos', ahora que alista su regreso a la tv.



'Peluchín' considera que actualmente en ese horario de la tarde "no hay nada" de competencia, en clara referencia al programa 'En boca de todos'. ¡Sóbate, Maju!