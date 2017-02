Peluchín: Exreportero deja por los suelos a 'Amor Amor Amor' con tremenda revelación del programa [VIDEO]

Rodrigo González regresó el 14 de febrero junto Gigi Mitre a la conducción de Amor Amor Amor. El programa estuvo fuera del aire por un mes y fue reemplazado por Amor de Verano.

Sin embargo, el staff periodístico que recibió a Peluchín y Gigi Mitre cambió. Katy Sheen y John Cano salieron del programa para pasar a Cuéntamelo Todo, espacio de ATV conducido por Sofía Franco.

Pero eso no fue todo. El mismo 14 de febrero, el reportero de Amor Amor Amor Otto Díaz fue presentado como nuevo jale del programa Cuéntamelo Todo. Sofía Franco le dedicó unas palabras de bienvenida antes de presentar una nota del nuevo ingreso al programa de ATV.

Otto Díaz es el reportero que sufrió de la ira de Michelle Soifer. El hombre de prensa denunció en la comisaría de Chincha a la guerrera por quitarle sus lentes y romperlos frente a la cámara cuando cubría uno de sus shows.

Grande fue la sorpresa cuando Otto Díaz fue presentado como nuevo reportero de Cuéntamelo Todo tras varios años en el programa Amor Amor Amor. Pero eso no es todo.

A través de sus redes sociales, Otto Díaz explicó su salida de Amor Amor Amor y dejó entrever que en el espacio conducido por Peluchín existe censura y se trabaja con mentiras y trucos. ¡Uyuyuy! ¿Qué dirá Peluchín?

"De vuelta al ruedo, sin censura, sin miedo a decir las cosas, siempre objetivo, trabajando tranquilo sin poses, sin mentiras, sin trucos. Feliz de hacer todo por mi familia, por mis hijas. Por ellas tomé otros caminos. El no verlas todos los días era una tortura... ahora paso más tiempos con mis niñas y con mi mujer... hay cosas más importantes que el trabajo, que el raiting, que la primicia... nunca hay que olvidarse de quienes nos quieren y a quienes amamos de verdad... que el de arriba nos siga iluminando! #SayNoMore", escribió en su cuenta Instagram Otto Díaz.

Pero no todo quedó ahí. Otto Díaz dijo que su mensaje no era ninguna traición al programa Amor Amor Amor porque esa palabra se usa cuando se trata de una familia o un amigo que te da la mano y no por trabajar.

"Quiero aclarar algo y lo voy a hacer una sola vez. Mi ex centro de trabajo no me dio de comer "gratis" yo laboré ahí y por mi trabajo me pagaban. No es como traicionar a un familiar o un amigo que te extiende su mano de forma caritativa. Además soy periodista yo veo el trabajo de mis colegas y de los que no son periodistas y están en televisión", dijo Otto Díaz.