Peluchín no suelta a Mario Hart y le dice todo esto tras bronca con Krayg Peña [VIDEO]

Mario Hart tuvo su 'día de furia' con Krayg Peña, con quien casi se va a los golpes luego que este le respondiera y llamara payaso en pleno programa en vivo de 'Esto es Guerra'.



Pero fue Rodrigo González quien no tuvo reparos en decirle de todo a Mario Hart por su repudiable actitud ante la llegada de Krayg Peña a 'Esto es Guerra'



"La escena que se vio ayer en Esto es Guerra fue lamentable. Él se cree el dueño del mundo, le han hecho creer que es el mejor cantante, el que puede hacer lo que le da la gana en el país, el que tiene contactos y si no los tiene me manda con su papito a darme encargos", comentó Peluchín sobre la pelea de Mario Hart con Krayg Peña.

Peluchín le dijo de todo a Mario Hart y lo llamó alucinado. (Video: Latina)

Agregó que esta es una prueba más para convencerse que Mario Hart "es el típico niño que se cree lo máximo y que cree que está por encima de todos".



Peluchín indicó además que Mario Hart perdió la noción de estar en un programa en vivo y que él no es nadie para decidir quién trabaja o no en el reality.



"Lamentable a lo que Mario Hart ha llegado. Ha perdido el respeto a lo que está haciendo, al trabajo porque él es la cara de un reality", disparó el conductor de 'Amor, amor, amor'.

Mario Hart y Krayg Peña casi se van a las manos

HABRÍA INSULTADO A ALEJANDRA BAIGORRIA



Rodrigo González, por otro lado, contó detalles de lo que sucedió detrás de cámaras tras la bronca entre Mario Hart y Krayg Peña.



"Dicen que lo que no se vio en cámara fue muchísimo peor, incluso se dice que habría mandado a la mier... a Alejandra Baigorria. A todos lo que intentaban calmarlo Mario Hart los mandaba a la miércoles y les recordaba a su madre", finalizó Peluchín.