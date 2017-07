Peluchín cuestiona que Tilsa Lozano sea jurado de El Gran Show y ella se defiende[VIDEO]

Peluchín y Tilsa Lozano se enfrentaron en el programa "Amor, amor, amor". El conductor cuestionó la invitación que le hizo Gisela Valcárcel a la ex conejita Playboy para que forme parte del jurado del programa El Gran Show.

Rodrigo González sugirió que a Tilsa Lozano la habían invitado para hacer show. La modelo no se sintió cómoda con estas palabras y le dijo que ella había sido invitada en otras oportunidades a El Gran Show.

Fue Gigi Mitre, co conductora del programa, quien hizo sentir más incómoda a Tilsa Lozano. "Es obvio que no te invitaron por tu capacidad de puntualización en el baile", indicó la co conductora de Rodrigo González.

Tilsa Lozano indicó que ese comentario parecía destinado a minimizarla. Al respecto, Rodrigo González y Gigi Mitre ironizaron sobre el hecho y le dijeron que ella no es Vania Masías y que si la invitan es para hacer show. Mira el video aquí.

Rodrigo González cuestiona a Tilsa Lozano