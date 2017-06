Peluchín a Tomate Barraza: "Te metiste con Aixa Serapión cuando estabas con tu mujer" [VIDEO y FOTOS]

Los dimes y diretes entre Tomate Barraza y Peluchín continúan. Esta vez fue el conductor de "Amor, amor,amor" quien se refirió a las palabras del cantante y panelista de Espectáculos. Esta mañana, Barraza señaló que hay "mucho compañerismo" en Latina, en tono irónico.

La respuesta de Peluchín no se hizo esperar. "Vamos a hablar con indirectas, así nos gusta parece. Hay gente que confunde el compañerismo con la libertad de opinión y con las cosas que se no pueden tapar", empezó el conductor.

Peluchín le recordó su pasado a Tomate Barraza. ''¿Es mi culpa que tú te metieras con la bailarina?, ¿es mi culpa que mi único referente que yo tenga sea cuando te metiste con Aixa Serapión cuando estabas con su mujer?, ¿es mi culpa que tú prometas algo en cámaras y luego vayas donde la Guillén a contar tus tragedias?", indicó bastante exaltado el conductor de Amor, amor, amor.

Tomate Barraza le responde a Peluchín

Peluchín le dijo que sus opiniones acerca de su persona no tenían nada que ver con el compañerismo. "Si me lo ponen en la pauta, yo lo comento. Eso no es falta de compañerismo, eso se llama libertad de opinión que tú también la puedes dar cuando te provoque. Uno trabaja aquí para el público. Tú a mí no me pagas el sueldo, yo trabajo para la gente", expresó el conductor de "Amor, amor, amor".

Los problemas entre Peluchín y Tomate Barraza empezaron cuando el conductor de "Amor, amor, amor" se refirió a las disculpas públicas que le hizo cantante a su actual esposa, Vanessa López, en el programa "Tengo algo que decirte". El conductor comparó al cantante con el locutor radial Carloncho.



Como se recuerda, Gigi Mitre comentó que Tomate Barraza había dicho en más de una ocasión que no hablaría nunca más de su familia o sus temas personales frente a la TV y que cualquier decisión que tomara sería en privado.



Ante esto, Peluchín solo tomó 3 segundos del programa para, con una sola frase, destruir a Tomate Barraza. "Las mismas convicciones que Carloncho", comentó el conductor.

Peluchín explotó en vivo contra Tomate Barraza