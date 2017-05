Soila Soto (Tatiana Astengo) se di cuenta que le robaron todo su dinero y de inmediato llamó a la policía para hacer la respectiva denuncia. En medio de la confusión, es aconsejada para que pueda alquilar su casa y ponerle el nombre de 'Pensión Soto'. El ladrón fue su pareja que se llevó todo para irse con otra mujer.



La ocurrente Soila Soto acepta la idea y se hace publicidad en las redes sociales para poder los requisitos de las personas que desean tener un cuarto a la 'Pensión Soto'.



"Acá no puede vivir un hombre sexy, debe ser soso. No quiero volverme a enamorar", manifiesta Soila Soto. En ese preciso instante llega un nuevo postulante a la 'Pensión Soto' que no es nada más ni nada menos que Giovanni Ciccia como Tristán Solano.



Pensión Soto: avance primer capitulo

Como se recuerda, la nueva serie de Latina 'Pensión Soto' emitió hace unos días un avance de su primer capítulo a través del Facebook de Latina. Esta fue la primera vez que un proyecto de este formato se transmite por las redes sociales antes que en televisión.



Más de 13 mil personas estuvieron conectadas en la transmisión en vivo que se realizó para el estreno de 'Pensión Soto'. En el avance se conoció un poco de la historia de la protagonista 'Soila Soto' (Tatiana Astengo).



'Soila Soto' es una mujer que ha vivido todo tipo de experiencias en la vida. A su edad, decide convertirse en youtuber y poner una pensión en la que recibirá a unos particulares inquilinos.