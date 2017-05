‘Ahora están de moda las ‘Reina Pachas’, dijo Tatiana Astengo sobre su personaje ‘Soila Soto’, de la serie ‘Pensión Soto’, que se estrena este miércoles 17 a las 8 de la noche por las redes sociales de Latina.

Soila Soto marca distancia con ‘Reina Pachas’ porque en la promoción se ve una mujer ‘entradora, achorada’...



Mira, hay muchas ‘Reina Pachas’ en el mundo. No me preocupa marcar una diferencia, yo no tengo ese problema como actriz de querer hacer cosas diferentes, quien quiera ver cosas diferentes de mi trabajo puede ir al cine o al teatro... creo que el personaje de Reina Pachas fue importante, crucial para este momento que está viviendo el Perú, porque hay una mujer más empoderada, mucho más valiente, independiente. A lo mejor, años atrás estaban más de moda las ‘Charitos’, ahora no. Ahora están de moda las ‘Reina Pachas’ y no solamente en esta ficción va a estar ‘Reina Pachas’, en todas las ficciones está y eso es un halago para mi trabajo.

¿‘Pensión Soto’ es un nuevo reto para ti?



Es una mandada, como decimos, porque si el público a veces está acostumbrado a determinada ficción, muy clásico a lo mejor, muy convencional, y esto es algo diferente. Pero hay que arriesgarse en la vida, sino para qué estamos viviendo.

¿Por qué el primer capítulo se estrena por la web de Latina?



Creo que no podemos estar indiferentes a las tecnologías, a las redes. Hay gente joven que se está desligando de la televisión y con esta idea podemos recuperar, tal vez, a ese público y conseguir un producto potente.

'Pensión Soto' es producida por July Naters y cuenta además con la actuación de Nataniel Sánchez, Carlos Palma, Giovanni Ciccia y Ximena Díaz.