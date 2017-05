'Pensión Soto': Tatiana Astengo sin problemas con que le recuerden a 'Reina Pachas'

Tatiana Astengo está contenta con el debut de ‘Pensión Soto’ y afirma que este proyecto no solo brinda entretenimiento, también trata de dar un mensaje positivo y no le molesta que comparen a ‘Soila Soto’ con ‘Reina Pachas’.

“Según los entendidos (hicieron 10 puntos de rating) está súper bueno para un domingo que es muy competitivo. Yo trato y evito que esas cosas me desconcentren, al final mi chamba es como actriz. Me siento contenta porque creo que es una puesta diferente, es un sitcom, una nueva opción de ficción en la televisión peruana. En este proyecto no solo hay humor, entretenimiento, sino que también tiene un propósito, ya que hablamos del reciclaje, de la mujer empoderada, de denunciar a los que nos lastiman, del machismo, de la mujer sangrona, de todo”, señaló Tatiana Astengo.

Las comparaciones son odiosas, pero ‘Soila Soto’ tiene cosas de ‘Reina Pachas’...

No me importa, soy la más feliz del planeta si me ven como ‘Reina Pachas’. No tengo complejos, ni problemas como actriz tratando de hacer cosas diferentes. En la televisión cuando algo funciona por qué no continuarlo dando una vuelta de tuerca, hay que sacarle provecho. Poco a poco la gente se irá olvidando de ‘Reina Pachas’, pero yo no tengo ningún problema que las comparen.

Pensión Soto

¿Aún le tienes cariño al personaje?



‘Reina Pachas’ hizo que me reencontrara con mi gente, hasta me parece un halago. Yo creo que existen muchas como ella en nuestro país y las que están desapareciendo son las señoras víctimas y débiles.

Pero ‘Soila Soto’ también tiene lo suyo...



Si bien es cierto tienen algunas semejanzas, también hay sus diferencias, tienen otro estrato social, otros complejos y traumas. ‘Soila’ es una mujer que no le tiene miedo a la tecnología, quiere aprender y lo hace de la gente joven. En cambio, ‘Reina’ es más básica y radical, lo que ella dice es y punto, poco a poco van a ir viendo esas diferencias.



¿Ya terminaste el rodaje de ‘Django’?



Esta semana termino, ha sido duro, hacer las dos cosas a la vez, sobre todo porque es una película de acción.