Phillip Butters arrugó y se corrió de pelea con Mijael Garrido Lecca ¿No qué muy gallito? [VIDEO]

Cuando todos pensábamos que veríamos en un ring de box a Mijael Garrido Lecca y Phillips Butters enfrentándose puño a puño, el periodista de Exitosa se rehusó a asumir el 'reto' que él mismo propuso por esta terrible excusa.

Recordemos que Phillip Butters estaba dispuesto a pagar 10 mil dólares por segundo al contricante que lo noquee. Muchos fueron los candidatos que salieron a hacerle frente pero fue uno de sus colegas quién ganó más notoriedad.

"Hola, Phillip Butters. He visto que has ofrecido 10 mil dólares al que te noquee en una pelea de box entre tus detractores. Atraco. ¿Cómo es?", fue lo que escribió el conductor del noticiero de Latina Mijael Garrido Lecca ante el pedido del polémico periodista.

Sin embargo, pese a que Mijael estaba dispuesto a empuñarse los guantes otra vez y darlo todo, Phillip Butters se corrió y se excusó mencionando que el periodista de Latina debía ser gay para pelear con él.

"Me ha dicho Phillip Butters que no califico para el reto porque no soy gay. Nunca pensé que Phillip me iba a discriminar por heterosexual", respondió irónicamente el compañero de Magaly Medina desatando la 'furia' del conductor radial.

"Eres oportunista, y alzado..yo contigo no arrugo y lo sabes!!! en nada!!", escribió Butters en sus redes sin mencionar nada del tan esperado encuentro deportivo que él promovió.

Al parecer, Mijael Garrido Lecca se quedará con las ganas de volver al ring pues, a pesar de que ya estaba entrenando para el duelo, ahora ya no tiene rival definido.

En redes sociales las opiniones estuvieron divididas. Mientras algunos se iban contra Mijael, otros le pedían a Butters que no arrugue y lo haga por los pacientes del INEN, institución a donde donarían el dinero de lo recaudado.

De confirmar y hacer público el posible encuentro entre las populares figuras estamos seguros que sería un exitazo de taquilla. ¡Estaremos atentos ante el posible cambio de opinión de Butters!