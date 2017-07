Phillip Butters habla del 'sueldazo' de Korina Rivadeneira y sugiere que gana más que gerente de banco [VIDEO Y FOTOS]

El comentarista Phillip Butters se refirió al caso de la venezolana Korina Rivadeneira luego de que la Policía de Extranjería le pidiera a la chica reality que se ponga a derecho. En su programa de radio Exitosa, Butters cuestionó las lágrimas de la modelo.

Phillip Butters indicó que Korina Rivadeneira había mediatizado el caso y que la modelo tuvo tiempo para arreglar su situación migratoria. "Ella no es una refugiada política ni es una persona que la pase mal. Korina cuanto menos tiene siete años en el Perú ganando un sueldo que no gana un gerente de un banco. Así de sencillo”, indicó el comentarista en radio Exitosa.

Phillip Butters se mostró indignado con los extranjeros que vienen al país y le quitan los puestos de trabajo a peruanos. "Trabajas todos los días desde las 5 de la mañana. Estás estudiando los sábados. Te va a gustar que venga una chica venezolana tan bonita y talentosa como tú, y que la chica sea ilegal y te quite la chamba", indicó el conductor.



El comentarista también criticó que Korina Rivadeneira se ponga en una posición de victima. "Ella no es una arepera, es una chica que tiene siete años acá, no es una perseguida política, yo sí creo que puede regresar, que salga del país y en su condición de esposa de un peruano regresará al Perú como la señora Hart y ojalá que pague sus impuestos", indica Phillip Butters.