Phillip Butters: Martha Moyano le dice que habla cojudeces EN VIVO [VIDEO]

El conductor Phillip Butters tuvo un fuerte intercambio de palabras con la excongresista Martha Moyano. La hermana de María Elena Moyano le sugirió al locutor radial que pidiera disculpas por sus declaraciones racistas en contra de los ecuatorianos.



Martha Moyano le hizo recordar a Phillip Butters que él es afrodescendiente. “Tú eres afrodescendiente y no lo puedes negar. Yo, como amiga tuya y como otra afrodescendiente, te pido que hagas un propósito de enmienda y que reconozcas que cometiste un exabrupto y un error. Acláralo, pide disculpas a los afroecuatorianos”, indicó la ex congresista.



Phillip Butters se excusó diciendo que sus frases racistas son una forma coloquial de hablar. “No ha sido un exabrupto, eso es algo que hablamos de manera coloquial. Es simplemente oportunismo. Todo el mundo en el fútbol habla así”, expresó el conductor.



Phillip Butters no pidió disculpas y Martha Moyano arremetió contra el conductor cuando sintió que estaba diciendo por enésima vez un comentario racista. “Martha, si no me equivoco tus hijos han salido más bonitos que tú porque tú te has casado con arequipeño, como yo con arequipeña, ¿o me equivoco?”, fue la frase que dijo el locutor.

"Esa es otra cojudez que acabas de decir, ¿viste? Hay que liberar la mente, no es que mi marido vino y arregló la raza. Eso también es otra cojudez. Mis hijas son hermosas porque los hijos son hermosos. Hay que sensibilizarte a ti, para que no vuelvas a cometer la cojudez que has dicho", le dijo la excongresista. Phillip Butters siguió excusándose, pero fue interrumpido por la hermana de María Elena Moyano.

“Mi madre me decía: ¿a ti qué mierda te importa lo que hagan los demás? Haz tú lo que tienes que hacer…Te vuelvo a pedir, tapa la boca a quienes tú crees que debas de tapar. Te pido como amiga afroperuana, haz una enmienda y pídele disculpas al ecuatoriano”, concluye María Elena Moyano. Mira el fuerte enfrentamiento aquí.