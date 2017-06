Phillip Butters: usuarios en las redes sociales lo califican como 'racista'

El comentario del periodista Phillip Butters acerca de los jugadores de la selección de Ecuador ha pasado factura rápidamente. Y es que no pocos en las redes sociales mostraron solidaridad con los futbolistas, sobre todo con Felipe Caicedo.



Los usuarios, sobre todo de Twitter, no tuvieron piedad con Phillip Butters y lo describieron como un racista. Todo este revuelo se dio con más ‘furia’ luego que Felipe Caicedo enviara un mensaje por medio de esta plataforma de microblogging.



"Gracias a toda la gente que se ha manifestado en contra del racismo, tengo claro que este señor no representa al Perú. Solo representa la falta de valores, complejo y odio de alguien que sufre por los demás. Di no al racismo", manifestó el ecuatoriano sobre las palabras de Phillip Butters.

Hay que mencionar que la Federación de Fútbol de Ecuador ya estaría analizando una posible demanda contra Phillip Butters. El presidente de la entidad, Carlos Villacís, ya se reunió con el área legal.



“Villacís se encuentra reunido con uno de los abogados externos de la FEF analizando la posibilidad de demandar a Phillip Butters”, sostuvo El Comercio de Ecuador.