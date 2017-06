Phillip Butters: Rafael Correa dijo esto sobre palabras a Felipe Caicedo [VIDEO]

Las polémicas palabras con las que el periodista Phillip Butters describió a los jugadores de la selección de Chile, y en especial a Felipe Caicedo, están tomando niveles que pocos podrían haber imaginado. Ni siquiera el controvertido conductor.



A pesar que Phillip Butters sostiene que todo fue una simple 'broma', la cual motivó comunicados del Ministerio de Cultura y la Federación Peruana de Fútbol, sus declaraciones ya fueron conocidas por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa.



Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario dio cuenta de su apoyo a Felipe Caicedo, quien fue calificado como 'mono' por Phillip Butters.

¡Qué buena respuesta de Felipao a las expresiones racistas que, como bien dijo, no representan a Perú, sino tan solo a la falta de valores! — Rafael Correa (@MashiRafael) 17 de junio de 2017

“¡Qué buena respuesta de Felipao a las expresiones racistas que, como bien dijo, no representan a Perú, sino tan solo a la falta de valores!”, manifestó Correa en la plataforma de microblogging. Esta coincidencia tiene razón en las palabras de Caicedo sobre lo dicho por Phillip Butters.



"Gracias a toda la gente que se ha manifestado en contra del racismo, tengo claro que este señor no representa al Perú. Solo representa la falta de valores, complejo y odio de alguien que sufre por los demás. Di no al racismo", fue lo que indicó el delantero sobre las expresiones de Phillip Butters.