Pierina Carcelén: "El amor llegará en su momento" [VIDEO]

La actriz Pierina Carcelén (35) contó que está soltera, que no tiene apuro en rehacer su vida sentimental y que se siente cómoda interpretando a ‘Viviana’ en ‘Mujercitas’.



¿Contenta con el personaje de ‘Viviana’ en ‘Mujercitas’?

Muy contenta con los resultados y el cariño del público. Aprovecho para invitarlos al musical que presentaremos este 10 de setiembre en Minka.



¿En qué te pareces a ‘Viviana’?

Que somos madres y que queremos lo mejor para nuestros hijos.



Te convertiste en madre muy joven... ¿Fue difícil?

No. Fue algo como que natural, las cosas suceden en el momento que tienen que suceder.



Tu hijo tiene 16 años, ¿te han dicho ‘suegra’?

No, pero mi hijo es ‘guapazo’. No soy una mamá celosa.



¿Te gustaría tener otro hijo?

No tengo pareja...



El amor llegará en su momento...

Como todo en la vida.



Hay mujeres a las que les agobia la soledad...

Estar solo es una gran oportunidad para conocerse mejor y saber elegir.



¿Qué te llama la atención de un hombre?

Me gusta una persona que se quiera y cuide.



¿Te incomoda cuando te preguntan por tu expareja Roberto Martínez?

Es que me parece ‘locazo’. Estuve con Roberto hace más de tres años y me siguen preguntando, como si fuera tan importante.



¿Qué relevancia tiene eso hoy en día?

O sea, sí te incomoda...

No me incomoda, él y yo somos amigos. (L. Gamarrra)