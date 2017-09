La Gran Sangre: Pietro Sibille se siente feliz por nueva película de emblemática serie [VIDEO Y FOTOS]

El actorPietro Sibille confesó que se encuentra muy entusiasmado por la grabación de la película ‘La gran sangre’, donde revivirá a su entrañable personaje ‘Mandril’. Pietro, también participa en la película ‘La hora final’, que trata sobre la captura del líder senderista Abimael Guzmán.



“Estoy feliz porque es un proyecto que venimos persiguiendo

por varios años. No se podía concretar por diversas

razones y por fin llegó. No estamos ni muy jóvenes ni muy

viejos. Es un hecho que se hará el próximo año”, expresó Pietro Sibille.



En septiembre, Aldo Miyashiro informó a la prensa que la secuela de 'La gran sangre' es una realidad. “Lo que puedo adelantar es que grabaremos la película en la segunda mitad del año que viene y podría estrenarse a fines de 2018. Ya estamos encaminados en hacerlo y volver con La gran sangre. Con 41 años encima, hay que hacer ejercicios”, explicó el productor.



Aldo Miyashiro también precisó que los actores confirmados son Carlos Alcántara y Pietro Sibille. “El guion lo escribiré yo y aún no sabemos quiénes más estarán. Buscaremos un buen enemigo, porque La gran sangre es una gran película, que ven desde chicos hasta adultos", indicó el también actor.



