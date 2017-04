Edwin Sierra: Pilar Gasca no suelta a Milena Zárate [VIDEO]

La modelo Pilar Gasca señaló que continuará con el proceso legal que inició en contra de Milena Zárate, a quien demandó por difamación.



“La demandé por lengua larga. El Poder Judicial estaba de huelga, pero no he anulado el proceso porque debe continuar. La señora pensó que se toparía con una chica que no se sabía defender, pero se equivocó. Desde que la demandé se ha calmado, porque antes me insultaba, pero ahora dice que no habla de mí”, expresó.





Tu relación con Edwin Sierra marcha bien... ¿Hay planes de boda para el 2017?



No sé. Tenemos poco tiempo juntos para hablar de boda, además, tenemos muchos proyectos. No hemos pensado tampoco en la convivencia, porque tengo que salir casada de mi casa. Es muy apresurado para hablar de matrimonio, pero estamos felices y pasando por un lindo momento. Hemos recibido el 2017 en Tarapoto con mi familia.



Milena calificó de ‘mal padre’ a Edwin...



Las cosas se toman de quien vienen. Pedirle algo bueno a esa persona sería como pedirle peras al olmo. Edwin es buena persona.



¿Qué proyectos se vienen para ti?



En enero lanzaré mi línea de jeans y en marzo empezaré a estudiar.

