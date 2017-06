Playboy: Ania Gadea cenó con Ronaldinho [VIDEO]

La ‘conejita’ Playboy Ania Gadea se puso nerviosa cuando le consultaron por su ‘amistad’ con el astro del fútbol Ronaldinho, con quien fue captada en una cena romántica.



“Sí, tuvimos una cena. No quiero hablar de eso ja, ja, ja. Es una persona amable, humilde. Quizá no es como lo pintan. Él es muy tranquilo, pero no deseo hablar más de él”, expresó.



En otro momento, comentó que pronto viajará a Estados Unidos para conocer a Hugh Hefner, el creador de la marca Playboy. (J.V)

