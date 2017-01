Pokémon: ¿dudabas del beso de Ash y Serena? Tenemos algo que decirte [VIDEO]

Pokémon tiene millones de hinchas alrededor del mundo, los cuales han jugado con las entregas de la franquicia de Nintendo y visto el anime que sigue al aire a dos décadas de su estreno. Por esta última, no pocos se llevaron una sorpresa en una de sus entregas más recientes, la cual está titulada como XYZ.



En esta, Satoshi (a quien conocimos como Ash Ketchum por estos lares) parece recibir un beso por parte de Serena, una de sus compañeras. Muchos dieron por hecho esto, a pesar que el ósculo no se vio explícitamente en Pokémon.



Es por ello que algunos fans de la serie dudaron que Ash ya no sea 'casto de labios'. Por este motivo, el director de Pokémon XYZ, Tetsuo Yajima, se pronunció y aclaró lo que muchos todavía no tenían resuelto.

“En medio de la producción, añadí una escena donde se podía ver cómo se besaban. Simplemente no se me permitió mostrar el beso en pantalla, así que hice que el pie de Serena flotara para mostrarlo en su lugar”, sostuvo el encargado de Pokémon XYZ.



Yajima añadió que el beso entre Ash y Serena no tuvo como fin el crear polémica, sino algo más profundo. “Estaba pensando si era posible retratar la soledad de ser separados por la fuerza, y entonces fue cuando decidí usar las escaleras mecánicas”, agregó el director de Pokémon XYZ.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.