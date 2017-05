'Yo Soy': Revive la presentación de 'La India' en el programa [VIDEO]

¡Tremenda voz! Para imitar a 'La India' hay que tener un timbre de voz bastante alto pero ese no es problema para la imitadora del programa 'Yo Soy'. 'La India' tomó por asalto el escenario y se llevó los elogios y palmas del jurado y el público en general.



La interpretación del tema 'Hielo' de la 'India' fue del agrado de todo el jurado de 'Yo Soy' y quedó plasmado en sus comentarios.



"A nosotros nos dan una cuadernos para hacer apuntes pero contigo no apunté nada. ¡Extraordinaria!", manifestó Katia Palma sobre la presentación de la 'India'.



" Son pocas las veces que he visto un talento como el tuyo. Tienes una capacidad interpretativa enorme", manifestó el jurado de 'Yo Soy', Ricardo Morán.



Con voz en vivo. El programa de 'Yo Soy' de los domingos se vive con tremenda pasión por todos los seguidores de los imitadores y el público en general.



Yo Soy