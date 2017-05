Yo Soy: Así fue la presentación de 'El Puma'  en el reality de canto [VIDEO]

'El Puma' subió al escenario para poder deleitar a todos sus seguidores y fanáticos del programa 'Yo Soy'. El tema que escogió Angel Roja fue 'Boca, dulce boca' y el público enloqueció por tremenda interpretación. Pero los comentarios del jurado no fueron los mejores.



"No fue una presentación mala, pero no tan buena cómo las que ya te escuché. No está mal. Hay que trabajar", manifestó Katia Palma en la última edición de 'Yo Soy'.



Son varios los competidores que participan en 'Yo Soy' y todos luchan por llegar a coronarse campeón de la actual temporada. ¿Quién se convertirá en el rey de la imitación en Perú?

Yo Soy