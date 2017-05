'Yo Soy': Revive la presentación de Romeo Santos [VIDEO]

José Valencia salió con todo para realizar su imitación de Romeo Santos en el programa 'Yo Soy'. La imitación de José no convenció por completo al jurado.



"José, una buena presentación la del día de hoy. Debo reconocer que haz avanzado mucho. La interpretación cada vez está mejor", comentó Katia Palma sobre la presentación de Romeo Santos en 'Yo Soy'.



"Para mí no ha sido suficiente. Si bien hay un tibio crecimiento, en el video veo a un Romeo Santo que tiene otra intención. Siento que te falta mucho más. Tengo que ver a Romeo Santos. Estas en el camino y es momento que arriesgues", manifestó Maricarmen Marín en 'Yo Soy'.



Por su parte, Ricardo Morán no estuvo de acuerdo con las palabras de Katia Palma. "Yo no sé que presentación viste tú (Katia)". Manifestó el productor de 'Yo Soy'.



Yo Soy