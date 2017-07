'Puchungo' Yáñez: La foto que incendió Twitter y que ha generado todo tipo de comentarios [FOTO]

'Puchungo' Yáñez es conocido como el eterno soltero del fútbol. No es casado, pero siempre anda bien acompañado y así lo demuestran sus publicaciones en las redes sociales, donde se le ve en reuniones, compartiendo con amigos y con bellas mujeres.



Pero una imagen que colgó hace unas horas en Twitter ha generado muchos comentarios que Puchungo Yáñez no ha dudado en responder sin ningún problema.



La fotografía en mención es una donde Puchungo Yáñez se muestra totalmente dormido y a su lado varias cajas de condones. Sus seguidores no tardaron en comentar la imagen, algunos se lanzaron con palabras de grueso calibre y otros lo llaman 'campeón'.

Hoy no se sale descansar para mañana pichanguear 9 am feliz día del amigo pic.twitter.com/BZT44dLEyq — Alfonso Yañez (@puchungal16) 1 de julio de 2017

"Hoy no se sale descansar para mañana pichanguear 9:00 feliz día del amigo", es el texto que acompaña a la fotografía que ha generado todo tipo de comentarios en Twitter.

'Puchungo' Yáñez hace unos días también publicó una foto que decía "La relación perfecta sí existe y es cuando los dos son pervertidos", a lo que el exfutbolista comentó "Más rico".



En una anterior entrevista con Trome, 'Puchungo' Yáñez contó las travesuras más picantes que ha hecho como "una vez en El Caribe estaba con una chica y un amigo con su ‘flaca’ conversando. Yo besaba a mi pareja y me fui de avance. Nos metimos al mar y me quité todo. Mi amigo ni cuenta se dio de lo que hicimos".