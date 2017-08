R5 vuelve a Lima: banda estadounidense llega con su gira 'New Addictions' [VIDEO]

La popular banda de pop rock R5 regresa a Lima para brindar un concierto el próximo 2 de diciembre, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su nueva gira mundial “New Addictions”.

La banda juvenil formada por los hermanos Ross Lynch, Riker Lynch, Rocky Lynch, Rydel Lynch y Ellington Ratliff, llega a Lima en el trayecto sudamericano de la gira promocional de su último EP.

Éxitos como “Smile”, “Heart Made Up On You”, “Loud”, “(I Can't) Forget About You”, “All Night” y el nuevo hit “If” sonarán con la energía y pasión que caracteriza a la banda liderada por Ross Lynch.

Recordemos que en su primera presentación en Perú, en el 2015, R5 agotó totalmente las entradas y esta vez están dispuestos a repetir la msiva convocatoria de la mano de Move Concerts, empresa que ha estado a cargo de los shows de Justin Bieber, Ed Sheeran, Katy Perry, 5 Seconds of Summer, Fifth Harmony, Jonas Brothers, entre otros.



Las entradas para R5 en concierto estarán disponibles en preventa exclusiva con tarjetas Interbank el 12 y 13 de agosto en Teleticket de Wong y Metro. La venta general iniciará el 14 de agosto con un 25% de descuento con tarjetas Interbank.

PRECIOS:

VIP: s/ 300

Preferencial: s/ 180

General: s/ 80

*Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket