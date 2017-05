Rating: El Gran Show, El Wasap de JB y Qué tal Sorpresa ¿Qué programa lideró el sábado? [VIDEOS]

La batalla por liderar el rating todos los sábados sigue dando de qué hablar. Desde hace varias semanas, El Gran Show tiene como competencia a El Wasap de JB y Qué tal sorpresa, programas de Latina ¿Cuáles habrán sido los resultados esta semana?

Este sábado 27, El Gran Show vivió su semifinal. Viviana Rivasplata fue la eliminada del programa y ahora, César Távara y Yaco Eskenazi deberán medir sus fuerzas para determinar quién bailará en la gran final.

Además, Diana Sánchez se llevó los pasos de la noche por sus dos performances: la primera al lado de Karen Dejo y luego en el reto de bailetón de El Gran Show, en donde no tuvo tiempo de colocarse el vestuario y terminó bailando con sostén.

El Gran Show: Diana Sanchez tuvo que hacer su presentación en sostén [VIDEO]

Mientras tanto, El Wasap de JB tuvo dentro de sus sketchs a Melissa Klug y el niño Alfredito, quien la puso en más de un aprieto con sus curiosas preguntas. La 'blanca de Chucuito' tuvo que 'apechugar' para dar respuestas rápidas.

Qué tal sorpresa también estuvo lleno de sorpresas. Esta última edición tuvo como invitado a Jonathan Maicelo, quien fue tratado como un verdadero campeón y a quien se le sorprendió con una videollamada con Ray Beltrán.

"Las cosas más difíciles son las que más se disfrutan y yo ya he disfrutado muchas veces. No soy un conformista, voy ha seguir luchando. No me rindo, no conozco esa palabra", comentó Jonathan Maicelo.

Jonathan Maicelo fue ovacionado y recibido como campeón en '¡Qué tal sorpresa!'

¿Qué programa lideró el rating? Según cifras publicadas, El Gran Show se llevó el primer puesto con 17 puntos promedio. El Wasap de JB alcanzó los 11.5 puntos de sintonía, mientras que Qué tal Sorpresa llegó a los 9.8 puntos.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.